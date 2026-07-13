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Vuelca raudo auto en la Av. Salk

Por Redacción

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca raudo auto en la Av. Salk
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      Cuando circulaba a alta velocidad por la avenida Prolongación Salk, un automóvil sufrió volcadura a la altura de la colonia El Aguaje 2000, quedó con las llantas hacia arriba pero no se reportaron personas lesionadas.

      El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana de este domingo cuando el carro, un Chevrolet Sonic de color rojo, circulaba por la mencionada avenida, al sur de la ciudad.

      Frente a la colonia referida, el conductor perdió el control del volante hacia la derecha y así chocó contra la contención de concreto, y debido a la alta velocidad con que se desplazaba volcó en su costado izquierdo para finalmente acabar sobre su toldo presentando daños materiales de consideración.

      Posteriormente, agentes de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, al tiempor que el vehículo fue enviado a una pensión particular, mientras se espera que el propietario lo reclame, al tiempo que también se realizan las diligencias legales. Por suerte no se registraron lesionados. 

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