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La Federación va vs. reforma electoral

Presenta impugnación ante la Suprema Corte de Justicia

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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La Federación va vs. reforma electoral
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      La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y por el partido político Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí, por lo que analizará la constitucionalidad del decreto 0571 aprobado por el Congreso del Estado.

      Acciones de la autoridad

      En un acuerdo emitido el 30 de julio, la Comisión de Receso de la SCJN ordenó a los poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí rendir los informes correspondientes. Además, notificó a la Fiscalía General de la República y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir una opinión sobre los medios de control constitucional.

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      Como parte del procedimiento, también requirió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informar la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad y pidió al Instituto Nacional Electoral remitir la documentación relacionada con el registro, estatutos y dirigencia vigente de Somos México.

      La impugnación promovida por Somos México sostiene que el Congreso volvió a modificar la legislación electoral sin realizar la consulta previa a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas, pese a sentencias previas de la propia Suprema Corte.

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