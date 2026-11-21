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Con el descenso de las temperaturas durante la temporada invernal, las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) aplicarán ajustes en sus horarios para proteger a los estudiantes del frío, además de permitir que acudan a clases con prendas abrigadoras, sin que el uso del uniforme sea obligatorio.

El titular del SEER en San Luis Potosí, Martín Rodríguez Ramírez, informó que una de las medidas contempla otorgar media hora de tolerancia en el ingreso para los alumnos del turno matutino, mientras que en el vespertino se adelantará media hora la salida.

No obstante, el funcionario público no mencionó desde cuando aplicará dicha medida invernal.

El funcionario señaló que las madres y padres de familia pueden presentar quejas ante el sistema educativo si algún directivo condiciona el ingreso de los estudiantes al uso de determinada vestimenta, pues recibe directamente comentarios y reportes de las familias para atender este tipo de situaciones.

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En el caso de las escuelas secundarias, agregó, también se analizan ajustes en la duración de las clases, con reducciones de cinco minutos por hora y precisó que el último día de actividades escolares antes del periodo vacacional será el 18 de diciembre.