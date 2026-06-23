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Amplían horarios en cementerios de Pozos

Visitas se realizaron en un ambiente de tranquilidad, respeto y convivencia

Por Leonel Mora

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Amplían horarios en cementerios de Pozos

La Dirección de Panteones Municipales reportó la asistencia de más de tres mil personas a los camposantos en el Día del Padre, por lo que hubo que ampliar horarios en los tres cementerios disponibles.

De acuerdo con el titular del área municipal, Edwin Guillermo Bárcenas, no se reportaron incidentes de inseguridad, sino que las visitas se realizaron en un ambiente de tranquilidad, respeto y convivencia familiar.

El funcionario dijo que el Día del Padre es una de las fechas más significativas del año para las familias poceñas, pues cientos de personas acuden desde temprana hora a los panteones para visitar las tumbas de sus seres queridos.

“Llevan flores, limpian las lápidas, encienden veladoras y dedican momentos de reflexión, oración y recuerdo a quienes marcaron sus vidas con su amor, trabajo y ejemplo”, expresó el director de Panteones.

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Mencionó que la dependencia a su cargo amplió los horarios de los tres cementerios del municipio con el fin de “brindar mayores facilidades a la ciudadanía y permitir que las familias pudieran realizar sus visitas de manera tranquila, segura y ordenada”.

Personal de Panteones hizo recorridos de supervisión para garantizar que las instalaciones se mantuvieran en óptimas condiciones, además de brindar apoyo e información a las y los visitantes.

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