logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“KADE ON STAGE” EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

“KADE ON STAGE” EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aprueba Municipio construir 617 casas

Por Rolando Morales

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueba Municipio construir 617 casas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí autorizó la construcción de tres condominios y un fraccionamiento habitacional que en conjunto sumarán 617 nuevas viviendas, principalmente en la zona norte de la capital. 

Los proyectos obtuvieron el aval de las dependencias municipales y organismos responsables de revisar aspectos urbanos, ambientales y de servicios. Uno de los desarrollos aprobados es el condominio La Victoria, ubicado en la Fracción Tercera Chica. El proyecto contempla 180 viviendas en una superficie superior a los 20 mil metros cuadrados.

También recibió autorización Terravento Residencial, ubicado sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, en el fraccionamiento Saucito. Será el complejo de mayor capacidad entre los aprobados, con 330 viviendas distribuidas en más de 53 mil metros cuadrados.

La Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano aprobó además el fraccionamiento Almira Residencial, en la colonia Tercera Grande. Este desarrollo contempla 43 viviendas en una superficie de 7 mil 137 metros cuadrados e incluye un área de donación municipal equivalente al 18.5 por ciento de la superficie vendible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los proyectos autorizados se suma el condominio Privada Circuito Laureles, en la colonia Guanos. El complejo contará con 64 viviendas distribuidas en 16 predios internos y ocupará una superficie superior a los 6 mil 200 metros cuadrados.

De acuerdo con los documentos disponibles en la Gaceta Municipal, los cuatro desarrollos cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación estatal en materia de ordenamiento territorial, incluyendo factibilidades de agua potable, estudios de impacto vial, autorizaciones ambientales y dictámenes de diversas dependencias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Insumos de panadería suben hasta un 20%
Insumos de panadería suben hasta un 20%

Insumos de panadería suben hasta un 20%

SLP

Martín Rodríguez

Por ahora, se mantienen los precios del producto final

SL requiere invertir en una mayor movilidad
SL requiere invertir en una mayor movilidad

SL requiere invertir en una mayor movilidad

SLP

Martín Rodríguez

Restaurantes reportaron lleno total el domingo
Restaurantes reportaron lleno total el domingo

Restaurantes reportaron lleno total el domingo

SLP

Leonel Mora

Hubo gran cantidad de paquetes, ofertas y promociones

Congreso no tocará Ley Serrano hasta que la Corte falle
Congreso no tocará Ley Serrano hasta que la Corte falle

Congreso no tocará Ley Serrano hasta que la Corte falle

SLP

Samuel Moreno

Afirma titular de Jucopo que el Legislativo esperará que haya una decisión