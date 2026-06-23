Aprueba Municipio construir 617 casas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí autorizó la construcción de tres condominios y un fraccionamiento habitacional que en conjunto sumarán 617 nuevas viviendas, principalmente en la zona norte de la capital.

Los proyectos obtuvieron el aval de las dependencias municipales y organismos responsables de revisar aspectos urbanos, ambientales y de servicios. Uno de los desarrollos aprobados es el condominio La Victoria, ubicado en la Fracción Tercera Chica. El proyecto contempla 180 viviendas en una superficie superior a los 20 mil metros cuadrados.

También recibió autorización Terravento Residencial, ubicado sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, en el fraccionamiento Saucito. Será el complejo de mayor capacidad entre los aprobados, con 330 viviendas distribuidas en más de 53 mil metros cuadrados.

La Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano aprobó además el fraccionamiento Almira Residencial, en la colonia Tercera Grande. Este desarrollo contempla 43 viviendas en una superficie de 7 mil 137 metros cuadrados e incluye un área de donación municipal equivalente al 18.5 por ciento de la superficie vendible.

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A los proyectos autorizados se suma el condominio Privada Circuito Laureles, en la colonia Guanos. El complejo contará con 64 viviendas distribuidas en 16 predios internos y ocupará una superficie superior a los 6 mil 200 metros cuadrados.

De acuerdo con los documentos disponibles en la Gaceta Municipal, los cuatro desarrollos cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación estatal en materia de ordenamiento territorial, incluyendo factibilidades de agua potable, estudios de impacto vial, autorizaciones ambientales y dictámenes de diversas dependencias.