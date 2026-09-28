Una plaga afecta a arboles de la Calzada

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El arbolado de la Calzada de Guadalupe presenta afectaciones por una especie utilizada como musgo, que puede afectar los nutrientes de los árboles y provocar su deterioro, informó Christian Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Acciones de la autoridad

Explicó que esta especie se encuentra principalmente en árboles como el mezquite y el huizache dentro de la Calzada de Guadalupe, por lo que se realizará una limpieza fitosanitaria como parte de las acciones de regeneración que se tienen previstas para este espacio.

Azuara señaló que, en este caso, el manejo contempla retirar la vegetación que se encuentra sobre los árboles, procedimiento que consideró suficiente para contener la afectación y evitar que continúe deteriorando a los ejemplares.

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Deterioro en otros espacios

Añadió que el deterioro del arbolado también se ha observado en otros espacios de la ciudad, como el Parque de Morales, donde alrededor del 90 por ciento de los árboles que se secaron corresponden a eucaliptos. Añadió que otra especie que genera preocupación es el pirul, debido a que no es propia de la zona y su resina puede afectar a otros ejemplares.

El funcionario también expuso que existe preocupación por otras enfermedades que han afectado árboles emblemáticos de la ciudad. Adelantó que el próximo jueves comenzará el tratamiento del árbol del Sagrado Corazón, ubicado frente a una escuela, el cual será sometido a una poda y posteriormente a un proceso de sanitización, luego de que especialistas de Parques y Jardines realizaron el diagnóstico correspondiente.

Después de atender este ejemplar, Servicios Municipales prevé intervenir cuatro árboles del jardín de San Miguelito. Azuara explicó que los diagnósticos fitosanitarios permiten determinar el estado de cada ejemplar, los riesgos que representa y el manejo necesario, debido a que algunas enfermedades provocan una muerte progresiva del árbol y pueden incrementar posteriormente el riesgo de desprendimiento de ramas o caída.