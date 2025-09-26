Avanza 80% obra en la lateral de SNM

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que la rehabilitación de la lateral de avenida Salvador Nava, frente al Parque Tangamanga I, presenta un avance del 80 por ciento y se prevé que quede concluida a mediados de noviembre.

Explicó que ya se encuentra habilitada la salida de carriles centrales hacia la lateral para conectar con la glorieta de Mariano Jiménez, mientras que en estos días iniciará el colado de las losas de concreto.

“La terracería ya está concluida, en no más de un mes estaremos finalizando el tendido y la colocación del concreto; después de eso hay que darle un tiempo de vida para poder aplicar la pintura y el sello. Estamos hablando de octubre y mediados de noviembre para la entrega total de la obra”, puntualizó.

Sobre posibles retrasos por lluvias, Chávez Garza aseguró que las condiciones actuales permiten continuar con el programa de trabajo sin mayores afectaciones.

El funcionario agregó que otras obras en la capital también muestran avances importantes. Detalló que la rehabilitación de la calle Pedregal y la calle Granzón ya fueron concluidas, mientras que en la avenida de las Presas a un costado de avenida Sal y pasando periférico la intervención registra un 90 por ciento de progreso. “Tenemos gran avance tanto en las construcciones integrales como en las redes de drenaje y agua potable”, destacó.