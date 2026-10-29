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SLP

Detectan mal manejo de basura en La Pila

Las inspecciones municipales se mantienen de manera permanente

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Detectan mal manejo de basura en La Pila
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      El Ayuntamiento ha impuesto cerca de cuatro sanciones a empresas por la disposición incorrecta de residuos en la delegación de La Pila, donde se han detectado afectaciones ambientales relacionadas con la mezcla de desechos sólidos urbanos, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

      Inspecciones municipales y manejo de residuos

      El funcionario municipal explicó que las inspecciones municipales se mantienen de manera permanente, con especial atención en el manejo de residuos, una de las principales fuentes de afectación ambiental.

      Requisitos y responsabilidades de las empresas

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      Mendieta Rivera señaló que los establecimientos comerciales y las empresas deben contar con los dictámenes correspondientes de Ecología y, en los casos aplicables, cumplir con los requisitos de impacto ambiental.

      El funcionario también detalló que algunas empresas contratan proveedores externos para la recolección y disposición de sus desechos; sin embargo, esto no las exime de responsabilidad cuando los residuos terminan abandonados o son manejados de manera irregular.

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