Benjamín Pérez promete independencia en Fiscalía

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Tras ser designado como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Benjamín Pérez Álvarez manifestó su agradecimiento por haber sido considerado en la terna propuesta por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y aseguró que asume esta nueva responsabilidad con seriedad y compromiso.

Señaló Pérez Álvarez que su desempeño al frente de la Fiscalía estará regido por la normatividad, la responsabilidad, la profesionalización y el apego a derecho. Cuestionado sobre los señalamientos respecto a su nombramiento implicaría actuar a modo, respondió que su compromiso debe ser con la ciudadanía. "Yo creo que nosotros nos debemos a la ciudadanía y eso es lo que tenemos que cuidar y con estricto apego a la normatividad", expresó.

Pérez Álvarez, quien hasta antes de su designación se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, también agradeció al alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz la confianza para formar parte de su gabinete. Asimismo, destacó que cuenta con más de 10 años de experiencia en la administración pública.

"En el municipio de Soledad fueron muchos años de mucho trabajo y de mucha experiencia adquirida, tenemos el conocimiento y la experiencia en la administración para ponernos a las órdenes y al servicio de la ciudadanía, sin duda es una nueva encomienda que tomamos con mucha responsabilidad", señaló Pérez Álvarez.

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Por su parte, días antes de que se concretara el nombramiento, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz había adelantado que, en caso de que Pérez Álvarez fuera designado como titular de la Fiscalía Anticorrupción, sería necesario buscar a una persona para ocupar la Secretaría General del Ayuntamiento. Incluso, precisó que el perfil para dicha área debería ser un abogado o abogada.