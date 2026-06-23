Blindarán a Municipio de campañas

Los cuestionamientos sobre posibles aspiraciones electorales de directores y funcionarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí rumbo a los próximos procesos electorales, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que el trabajo de la administración municipal se mantendrá al margen de intereses políticos y adelantó que blindará las actividades de gobierno para evitar cualquier tipo de involucramiento con proyectos partidistas o candidaturas.

El presidente municipal afirmó que, por el momento, la prioridad de su administración es atender las necesidades de la población y dar continuidad a las acciones de gobierno, por lo que consideró prematuro hablar de escenarios electorales. En ese sentido, señaló que ha sido cuidadoso en mantener una separación entre la actividad gubernamental y la política electoral.

Galindo Ceballos sostuvo que la principal responsabilidad del Ayuntamiento es responder a las demandas de la ciudad y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, por encima de cualquier interés relacionado con futuras contiendas. Por ello, afirmó que es necesario proteger la labor institucional de posibles distracciones derivadas de aspiraciones personales o políticas.

Indicó el alcalde que no permitirá que el gobierno municipal se involucre con aspirantes o proyectos electorales, al considerar que la ciudadanía exige que las distintas instancias de gobierno actúen con imparcialidad. Añadió que la misma exigencia que se plantea para los ámbitos federal y estatal deberá cumplirse también en el nivel municipal.

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