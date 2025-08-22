Buscan solución para inundación de glorieta

El Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en el proyecto para resolver las inundaciones recurrentes en la glorieta de la salida a Guadalajara, donde actualmente la infraestructura de captación resulta insuficiente para el volumen de escurrimientos que se registran en temporada de lluvias.

El titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó que existen dos alternativas para atender esta problemática. Detalló que durante las revisiones encontraron dos líneas de 15 pulgadas en la zona, pero aclaró que estas “son insuficientes para la captación”, lo que provoca que, cada vez que llueve, aun con los trabajos de desazolve, las alcantarillas no logren recibir el caudal que escurre hacia la salida a Guadalajara y terminen por taponarse.

Ante este escenario, dijo que la primera opción consiste en la construcción de un colector pluvial de 60 pulgadas para canalizar el agua hacia el canal abierto ubicado junto al Anillo Periférico y Villa Antigua. La segunda alternativa considerada ya como el proyecto principal es la edificación de un nuevo colector con las mismas dimensiones; “ese es el proyecto que estamos en las últimas revisiones, porque recordarán que no podemos interferir en el periférico”.

Chávez Garza precisó que en este esquema se plantea realizar una canalización mediante una técnica de perforación direccional, también conocida como hincado. Explicó que este procedimiento “consiste en meter una tubería sin necesidad de abrir una excavación a cielo abierto”, con lo que se evita afectar la circulación vehicular hacia la glorieta y la parte superior del Periférico.

El funcionario puntualizó que actualmente se encuentran en la última fase de revisión técnica, además de gestionar los permisos necesarios ante la Comisión Estatal del Agua y el Gobierno del Estado para la ejecución de la obra. Sobre el costo estimado, indicó que se calcula una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos.

Finalmente, recordó que el Ayuntamiento también mantiene en cartera el proyecto del puente inferior vehicular hacia la salida a Zacatecas, aunque aclaró que la solución más inmediata para resolver los problemas en la salida a Guadalajara son los colectores pluviales.