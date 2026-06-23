Buscarán a culpable de desfalco en San Luis

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Salud (Ssa), deberán de valorar cómo se procederá en la denuncia penal por malversación de recursos en la compra millonaria simulada de plaguicidas, cometida en la administración anterior, advirtió José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Luego de interponer un amparo por irregularidades en el proceso penal, Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Ssa, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos.

Torres Sánchez remarcó que no se trata de algo atípico o normal, sino como parte de los funcionarios públicos que ejercen un cargo presentar denuncias penales y darles seguimiento a las mismas, pues en caso de no hacerlo, pueden generarse responsabilidades por omisión.

“No es de que uno quiera o no (darle seguimiento), es que al final es una obligación del funcionario público en caso de advertir actos ilícitos anteriores, pues dar aviso e iniciar los procedimientos que están previamente establecidos”, subrayó.

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La semana pasada, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó que el Ministerio Público analizará la causa penal para valorar si la imputación sigue vigente o ya prescribió.

Subrayó que, si bien la acusación contra Lutzow Steiner quedó cerrada, la investigación por el delito de ejercicio abusivo de funciones puede reabrirse, pero antes deberá analizarse lo antes referido.