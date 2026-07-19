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Construcción se frena en SL

En junio, el valor de la producción y la contratación disminuyó con respecto al año pasado

Por Samuel Moreno

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Construcción se frena en SL
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      Mientras la industria de la construcción en México mostró señales de recuperación durante abril de 2026, San Luis Potosí mantuvo una tendencia negativa al registrar retrocesos en producción, empleo, horas trabajadas y remuneraciones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

      Caída en producción y empleo en San Luis Potosí

      Los resultados colocan a la entidad por debajo del comportamiento observado a nivel nacional. En la encuesta, San Luis sufrió la disminución de 10.2 por ciento en el valor de la producción de las empresas constructoras con respecto a abril de 2025. Además, el índice estatal se ubicó en 41.6, uno de los más bajos del país, reflejando una desaceleración en la ejecución de obras y en la actividad del sector durante el periodo analizado.

      El deterioro también alcanzó al mercado laboral. El personal ocupado en las empresas constructoras potosinas disminuyó 10.6% a tasa anual y las horas trabajadas retrocedieron 7.5%.

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      Contraste con el comportamiento nacional

      A ello se sumó una baja de 3.3% en las remuneraciones medias reales pagadas a los trabajadores del sector, comportamiento que contrastó con el promedio nacional, donde los salarios aumentaron 3.4% en comparación con abril del año anterior.

      En contraste, a nivel nacional el valor de la producción de las empresas constructoras aumentó 0.4% tanto a tasa mensual como anual. Asimismo, el personal ocupado creció 0.2% respecto a marzo y las remuneraciones medias reales avanzaron 0.8% mensual y 3.0% anual, aunque las horas trabajadas y el empleo todavía mostraron ligeras disminuciones frente al mismo mes de 2025.

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