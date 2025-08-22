Canacintra y Soledad promueven instalación de empresas

Imelda Elizabeth Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en San Luis Potosí, destacó la coordinación que han mantenido con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, para favorecer la instalación y crecimiento de empresas en la región, especialmente aquellas asociadas a la Cámara.

“Estamos trabajando de manera muy coordinada. Uno de nuestros consejeros más importantes tiene su empresa en Soledad y ha mantenido una vinculación directa con el municipio. Hemos visto un interés genuino en desarrollar y fortalecer el sector industrial de forma específica”, señaló Martínez.

Durante una reunión reciente en la presidencia municipal, los representantes de CANACINTRA conocieron un proyecto de la empresa global FEMSA, que busca generar un corredor industrial enfocado en la instauración de procesos productivos vinculados con la industria, así como la parte comercial y de servicios. La presidenta de la Cámara señaló que la ubicación estratégica de Soledad ofrece amplias oportunidades para detonar empleo, derrama económica y bienestar para las familias.

Martínez resaltó también la reciente ampliación de la empresa Suacero, que ha generado un significativo número de empleos y ha impulsado la economía local.

“Alrededor de esta gran industria se suman muchas otras empresas que forman parte de la cadena de proveeduría. La parte metalmecánica y automotriz tiene un enorme potencial en esta zona”, indicó.

De acuerdo con la presidenta de CANACINTRA, actualmente existen seis nuevas inversiones en vías de instalarse en la zona metropolitana, lo que promete una generación importante de empleo en el mediano plazo.

Respecto al apoyo del municipio, Martínez destacó la labor de la Dirección de Desarrollo Económico; “han trabajado de manera puntual para acercarse a nosotros y abrir espacios en todo lo relacionado con la gestión de la instalación. La accesibilidad en los trámites y la mejora regulatoria han sido fundamentales para que las empresas decidan establecerse en Soledad”.