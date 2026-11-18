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El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, justificó la clausura del gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en la avenida Tatanacho, al señalar que el establecimiento acumuló quejas vecinales por exceso de ruido, obstrucción de cocheras y problemas de tránsito desde el pasado 15 de mayo.

Sus propietarias, agregó, no lograron cumplir con los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento.

El funcionario aseguró que entre las personas afectadas se encuentra una familia cuyo hijo tiene autismo y vive pared con pared con el gimnasio, así como una persona enferma de cáncer que tuvo que cambiarse de habitación para evitar el ruido generado por las actividades del establecimiento.

Añadió que el negocio opera en un espacio abierto que no cuenta con las condiciones de aislamiento acústico necesarias.

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De la Vega Pineda explicó que el 27 de mayo se realizó una primera clausura, pero se concedieron 45 días para regularizar su situación. Posteriormente, las propietarias solicitaron una licencia provisional por otros 90 días.

Durante ese periodo se realizaron dos consultas vecinales, el 11 y 20 de agosto, cuyos resultados, afirmó, no fueron favorables para el establecimiento. Aunque también recibieron documentos de anuencia vecinal, sostuvo que estos no sustituían la opinión técnica ni los requisitos establecidos en el Reglamento de Actividades Comerciales.

Indicó que el 28 de octubre, se determinó improcedente otorgar la licencia de funcionamiento y se ordenó nuevamente la clausura; sin embargo, el representante legal del gimnasio impidió la colocación de los sellos oficiales.

Agregó que los días 30 de octubre y 9 de noviembre las autoridades judiciales negaron la suspensión provisional y definitiva solicitadas mediante un juicio de amparo, pese a lo cual el negocio continuó operando, situación que fue documentada por inspectores municipales el 5 de noviembre. Finalmente, el 10 de noviembre se ejecutó la clausura.

El director de Comercio también reconoció que el conflicto ha generado tensión entre vecinos y personas vinculadas al establecimiento, con situaciones que estuvieron cerca de derivar en enfrentamientos físicos.

Aseguró que el Ayuntamiento ha mantenido abiertos los canales de diálogo y que el 11 de noviembre se reunió con las propietarias, mientras que el día 12 hizo lo propio con los vecinos afectados para explorar posibles acuerdos.

En medio de las versiones encontradas sobre la anuencia vecinal, luego de que las propietarias denunciaran públicamente que reunieron 30 firmas favorables de 34 habitantes dentro del radio de 100 metros y que el Ayuntamiento rechazó su documentación sin explicarles los motivos, De la Vega Pineda insistió en que la clausura no fue arbitraria y que se les brindaron distintas oportunidades para regularizarse.

Afirmó que la autoridad no está en contra de la inversión ni de los empleos que genera el gimnasio, pero sostuvo que su operación no puede estar por encima del derecho de los habitantes de la zona a vivir sin afectaciones.