logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Contradice Juárez Hdz. a la SCJE en juicios penales

Por Rubén Pacheco

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Contradice Juárez Hdz. a la SCJE en juicios penales

Existe reincidencia en la comisión del delito de narcomenudeo, sin embargo, es baja la estadística, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

En días pasados, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que, en la actualidad, existe una saturación de audiencias en los juzgados para desahogar causas penales, sobre todo, relacionadas con narcomenudeo. 

Dijo que la mayoría de las personas detenidas corresponden a primodelincuentes, cuyas procesos penales subsecuentes se definen por la modalidad en que cometieron el ilícito.

En entrevista, refirió que los principales detenidos son consumidores, vendedores y distribuidores, siendo estos últimos los más relevantes para la corporación, porque se evita el tráfico de drogas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Es seguro que lo que comenta (la magistrada presidenta) el trabajo que realizamos, pues genera también trabajo, tanto para la Fiscalía General como para el Tribunal de Justicia del Estado”, señaló.

En la actualidad, el narcomenudeo es el delito que más se investiga en la Fiscalía General del Estado (FGE),  en San Luis Potosí, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez

Firman convenio Congreso y Ceepac
Firman convenio Congreso y Ceepac

Firman convenio Congreso y Ceepac

SLP

Redacción

Entra en operación pozo El Palmar
Entra en operación pozo El Palmar

Entra en operación pozo El Palmar

SLP

Rolando Morales