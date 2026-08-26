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Alistan festejo por Día del Adulto Mayor

Cada club de Soledad tendrá una representante durante la celebración de este viernes.

Por Flor Martínez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Alistan festejo por Día del Adulto Mayor
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      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizará este viernes 28 de agosto una celebración por el Día del Adulto Mayor, organizada por la Coordinación de INAPAM, en la que se coronará a las representantes de los 28 clubes de adultos mayores que existen en el municipio.

      Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con una misa de acción de gracias en el Jardín Los Portales, ubicado en Iturbide #400 A, en el centro de Soledad, rumbo a Pavón.

      Posteriormente se ofrecerá una comida, además de música en vivo y entrega de regalos para los asistentes.

      A diferencia de años anteriores, cuando se elegía a una sola reina entre los distintos clubes, en esta ocasión cada uno de los 28 clubes tendrá su propia reina.

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