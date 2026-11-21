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Interapas concluyó la tarde del viernes la reparación de una fuga en una línea de agua potable de Lomas Tercera Sección, en San Luis Potosí. La tubería quedó en funcionamiento y comenzó el llenado de la red para recuperar la presión.

La fuga se localizó entre Sierra Leona y Cordillera Oriental, en una línea de ocho pulgadas de diámetro. Según el organismo, las condiciones de acceso al tramo dañado dificultaron las maniobras de reparación.

Interapas informó que el suministro se restablecerá de forma gradual en Lomas Tercera Sección y en parte de Lomas Cuarta Sección. El organismo no precisó a qué hora se normalizará el servicio.