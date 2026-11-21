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Este viernes, el Congreso del Estado recibió el proyecto de Paquete Económico 2027, enviado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En el documento, se detallan las previsiones de ingresos y el destino de los recursos del próximo año, el último del actual jefe del Ejecutivo.

De acuerdo con lo informado por la administración estatal, el gasto para 2027 ascenderá a casi 74 mil millones de pesos, una diferencia al alza de cerca de 4 mil millones a lo ejercido en este 2026.

La documentación fue entregada por Damaris Grajeda Acosta, directora general de Planeación y Presupuesto, y René Ibarra Pérez, director general de Ingresos, ambos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, ante personal de la Oficialía de Partes.

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La revisión estará a cargo de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo.

La diputada María Dolores Robles Chairez, informó que las iniciativas serán turnadas al Pleno en la próxima sesión y posteriormente enviadas a su comisión para comenzar el análisis.