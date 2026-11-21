Prevén gasto por 74 mil mdp para último año de Gallardo
Son cerca de 4 mil millones más que en 2026; el proyecto de ingresos y egresos fue entregado ayer al Congreso
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Este viernes, el Congreso del Estado recibió el proyecto de Paquete Económico 2027, enviado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En el documento, se detallan las previsiones de ingresos y el destino de los recursos del próximo año, el último del actual jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con lo informado por la administración estatal, el gasto para 2027 ascenderá a casi 74 mil millones de pesos, una diferencia al alza de cerca de 4 mil millones a lo ejercido en este 2026.
La documentación fue entregada por Damaris Grajeda Acosta, directora general de Planeación y Presupuesto, y René Ibarra Pérez, director general de Ingresos, ambos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, ante personal de la Oficialía de Partes.
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La revisión estará a cargo de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo.
La diputada María Dolores Robles Chairez, informó que las iniciativas serán turnadas al Pleno en la próxima sesión y posteriormente enviadas a su comisión para comenzar el análisis.
Envía Sefin al Congreso Paquete Económico 2027
La documentación se entregó este viernes por Damaris Grajeda y René Ibarra, de Finanzas
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