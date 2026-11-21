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Una falla en la red de drenaje provocaba que las aguas residuales corrieran sobre la avenida Morales Saucito, entre las calles Periodismo y Electrónica, en la colonia Valle del Tecnológico. Interapas informó que el escurrimiento cesó tras concluir la reparación del tramo.

El organismo sustituyó 50 metros de tubería por un conducto de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas de diámetro. Según Interapas, la obra costó alrededor de 358 mil pesos y beneficia directamente a unos 250 vecinos.

La intervención forma parte del sexto paquete de obras prioritarias del organismo, que incluye la reparación de fallas y la sustitución de tramos de drenaje en distintos puntos de la zona metropolitana. Interapas no precisó cuánto tiempo duró el escurrimiento.