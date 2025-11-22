logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dan recomendaciones para evitar contagios escolares

Por Flor Martínez

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Dan recomendaciones para evitar contagios escolares

A pesar de las bajas temperaturas registradas en el municipio durante días pasados, el área de Educación Municipal de Soledad, informó que hasta el momento no se han presentado casos altos relacionados con enfermedades respiratorias, así como tampoco ausentismo escolar.

Velia Guadalupe Castro Granja, titular de la dependencia, indicó que se han emitido diversas recomendaciones tanto a los directivos como a los padres de familia, para prevenir enfermedades entre la comunidad estudiantil y entre esas recomendaciones, está no llevar a los niños que presenten algún síntoma.

En ese sentido, indicó que afortunadamente no se han dado casos en los que se presente un aumento de enfermedades que a su vez ocasionen una disminución de asistencia de alumnos.

“Hasta ahorita no, a nosotros no nos han reportado ninguna baja de alumnos en las instituciones del municipio. Vamos a seguir a la espera de cualquier situación que nos vayan comentando los directores, pero hasta ahora no tenemos ningún reporte.”

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La funcionaria afirmó que se mantienen en comunicación constante con directivos escolares para monitorear cualquier incidencia relacionada con el clima, especialmente ante la llegada de frentes fríos.

Entre las recomendaciones para protegerse de los cambios de temperatura está, utilizar ropa abrigadora y en esta época se da la flexibilidad en las escuelas a que durante los días fríos acudan con el uniforme deportivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Nadie atiende fuga de aguas negras
Nadie atiende fuga de aguas negras

Nadie atiende fuga de aguas negras

SLP

Martín Rodríguez

Entra en operación pozo El Palmar
Entra en operación pozo El Palmar

Entra en operación pozo El Palmar

SLP

Rolando Morales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez