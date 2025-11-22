Dan recomendaciones para evitar contagios escolares

A pesar de las bajas temperaturas registradas en el municipio durante días pasados, el área de Educación Municipal de Soledad, informó que hasta el momento no se han presentado casos altos relacionados con enfermedades respiratorias, así como tampoco ausentismo escolar.

Velia Guadalupe Castro Granja, titular de la dependencia, indicó que se han emitido diversas recomendaciones tanto a los directivos como a los padres de familia, para prevenir enfermedades entre la comunidad estudiantil y entre esas recomendaciones, está no llevar a los niños que presenten algún síntoma.

En ese sentido, indicó que afortunadamente no se han dado casos en los que se presente un aumento de enfermedades que a su vez ocasionen una disminución de asistencia de alumnos.

“Hasta ahorita no, a nosotros no nos han reportado ninguna baja de alumnos en las instituciones del municipio. Vamos a seguir a la espera de cualquier situación que nos vayan comentando los directores, pero hasta ahora no tenemos ningún reporte.”

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria afirmó que se mantienen en comunicación constante con directivos escolares para monitorear cualquier incidencia relacionada con el clima, especialmente ante la llegada de frentes fríos.

Entre las recomendaciones para protegerse de los cambios de temperatura está, utilizar ropa abrigadora y en esta época se da la flexibilidad en las escuelas a que durante los días fríos acudan con el uniforme deportivo.