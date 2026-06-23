Debe México garantizar la certeza legal

Aunque el presidente de Estados Unidos Donald Trump busca renegociar los tratados comerciales con México y Canadá de manera separada, al grado que quizá otros países tengan más ventajas, el respiro esperado se encuentra quizá en conseguir resultados concretos de la negociación que firmó la propia Claudia Sheinbaum con la Unión Europea, pero para fortalecerse con Norteamérica tiene que sentarse a ejercer el cargo de la presidencia, advirtió Jaime Chalita Zarur, presidente local del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis (CEMexico).

Precisó que la presidente de la república tiene que dar un golpe en la mesa y llamar a que todos hagan lo que a su responsabilidad corresponde para recomponer el país, pero que también estén en la cárcel los responsables de cualquier incidencia que haya comprometido incluso la seguridad nacional.