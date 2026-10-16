logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta la SEP "ola de violencia" en las escuelas

Hubo incidentes catalogados como "hechos aislados", revela

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Descarta la SEP "ola de violencia" en las escuelas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      No existe una "ola de violencia" en las escuelas del país, sino incidentes catalogados como "hechos aislados", aseveró Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

      Recientemente la maestra Nedi Edith Nevárez González, fue asesinada a sangre fría por dos exestudiantes en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, municipio de Torreón, Coahuila.

      El funcionario federal acudió este jueves al Foro Estatal San Luis Potosí "La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes, celebrado en el Centro de Negocios Potosí.

      En entrevista con medios locales, acompañado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, Delgado Carrillo negó que la violencia sea una cuestión generalizada al interior de los planteles educativos del país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, reveló que se ha documentado que, en todos los casos las situaciones surgen en las redes sociales, específicamente a través de grupos de odio que alientan a cometer atentados en las escuelas.

      "Está muy identificado, incluso muchas veces se hacen estos ataques buscando visibilizar en las redes sociales. Eso es lo que no puede permitirse", concluyó el exdirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

      Por ello, suscribió lo dicho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, que las plataformas digitales tienen la facultad de retirar cualquier contenido violento, en detrimento de los alumnos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro
      Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro

      Galindo califica de ataque a libertad expresión rechazo a foro

      SLP

      Samuel Moreno

      Negó financiamiento municipal y expresó disposición para apoyar una segunda edición

      ¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?
      ¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?

      ¿Qué exigen los estudiantes que protestan en la FCA-UASLP?

      SLP

      Pulso Online

      El grupo Alpha reclama reconocimiento, reglas iguales para organizaciones estudiantiles y acuerdos por escrito con Dirección

      Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo
      Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo

      Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Indicó que para participar en elecciones de 2027 aún no es obligatorio separarse del cargo

      Se queja RGC de municipio por bloqueo de obras o intervenciones
      Se queja RGC de municipio por bloqueo de obras o intervenciones

      Se queja RGC de municipio por "bloqueo" de obras o intervenciones

      SLP

      Rubén Pacheco

      Rechazó que trabajadores de Seduvop estuvieran descargando basura, cuando fueron detenidos el norte de la capital