Detecta la SSPC drones sospechosos

En lo que va del año, se han atendido reportes de sobrevuelo sospechoso de drones en diferentes municipios del estado de San Luis Potosí, sin embargo, al verificar los casos se confirmó que los dispositivos no eran operados con fines delictivos.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien precisó que las peticiones de intervenciones han surgido de la población en general y de empresas.

Explicó que la Guardia Civil Estatal (GCE) acude a las solicitudes y después de analizar la operación del aparato, se determina que se trata de compañías que no avisaron de la toma de imágenes o mediciones para otras empresas.

Matizó que la corporación acude a la revisión de la operatividad de la tecnología para descartar que correspondan a vigilancia del crimen organizado u otro fin delictivo, sin embargo, la regulación corresponde a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Siempre hemos acudido a ese tipo de solicitudes y en la mayoría, en la totalidad ha sido descartado que sea de alguna acción criminal o que tengan que ver con alguna situación ilegal”, remató Juárez Hernández.

Según la NOM-107-SCT3-2019, los sistemas de aeronave pilotada a distancia (RPAS) de menos de 250 gramos no requieren registro ni licencia, pero deben respetar todas las reglas del espacio aéreo.

En tanto, 250 gramos a 2 kilogramos deben ser registrados en línea ante la AFAC. No requieren licencia de piloto, pero la operación debe ser a la vista, dispone la Norma Oficial Mexicana.