Diputados reducirán el tiempo de análisis

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El tiempo mínimo para que las y los diputados de San Luis Potosí conozcan las actas, dictámenes y documentos de las sesiones legislativas, podría reducirse de 48 a 24 horas.

La modificación está contemplada en una iniciativa del actual presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PVEM Luis Fernando Gámez Macías, que plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso.

Actualmente, la normativa establece un plazo de al menos 48 horas para publicar y distribuir las actas de sesiones anteriores, la Gaceta Parlamentaria con los dictámenes que serán discutidos y el proyecto del orden del día. De aprobarse la propuesta, las y los legisladores tendrían la mitad del tiempo para conocer esta documentación antes de las sesiones.

En la exposición de motivos, Gámez Macías argumenta que "la reducción permitiría dar mayor flexibilidad a la programación de los trabajos legislativos, debido a la dinámica de la agenda parlamentaria y a la necesidad de atender asuntos que, aunque no sean extraordinarios, requieren una respuesta institucional oportuna".

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La iniciativa no modifica la obligación de informar, publicar y remitir los documentos parlamentarios, pero sí reduce el periodo previsto para su distribución.

El proyecto contempla reformar el inciso b) de la fracción I del artículo 32 y el artículo 144 de la Ley Orgánica, así como el artículo 70 del Reglamento.

También establece que la reducción del plazo no permitirá incorporar arbitrariamente asuntos al orden del día, pues se mantendrán los procedimientos vigentes, entre ellos la aprobación de al menos dos terceras partes de las y los diputados presentes para incluir asuntos no publicados en la Gaceta, en los supuestos correspondientes.

La iniciativa señala que el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".