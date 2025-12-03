Diputados y trabajadores recibirán menos aguinaldo

El pago de aguinaldos a diputadas y diputados locales y al personal de honorarios del Congreso del Estado, registrará una disminución respecto a años anteriores, confirmó Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). El legislador indicó que la reducción se realiza, con base en los recursos presupuestales disponibles y forma parte de una tendencia que se ha observado desde al menos dos legislaturas atrás.

“Se ha venido reduciendo; de por lo menos dos legislaturas atrás, cobraban más aguinaldo que lo que vamos a cobrar ahorita”, dijo Serrano Cortés. Al ser cuestionado sobre los montos exactos, indicó que su equipo aún realiza los cálculos y que la información final será proporcionada más adelante. Asimismo, precisó que el personal de honorarios también recibirá menos que el año pasado.

El diputado justificó la disminución de los aguinaldos como parte de la priorización de recursos dentro del Congreso. Señaló que parte del presupuesto se destinó a mejoras en las instalaciones y a dignificar las condiciones de trabajo parlamentario. “Se hizo una pequeña remodelación, tratando de dignificar las condiciones de operación del trabajo parlamentario. Pues a nuestro juicio y con todo respeto a mis compañeros, es más importante que incrementarte el pago que recibe por concepto de aguinaldo en diferentes rubros. Entonces, apretamos un poquito hacia abajo y lo aprovechamos para otros tipos de necesidades.