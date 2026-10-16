Ecología intervendrá 50 predios abandonados
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Alrededor de 50 espacios en distintos puntos de la ciudad de San Luis Potosí podrían ser intervenidos mediante el esquema de Ecología Táctica, ante problemas de desatención, acumulación de basura y presencia de fauna nociva, informó Jaime Mendieta Rivera, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.
El funcionario explicó que algunos terrenos baldíos presentan falta de mantenimiento por parte de sus propietarios, lo que propicia que sean utilizados por ciudadanos para depositar residuos. Ante esta situación, señaló que los responsables pueden recibir citatorios y sanciones si no cumplen con sus obligaciones de limpieza, mantenimiento y cercado.
Como parte de las acciones para atender esta problemática, la dependencia evalúa intervenir un terreno en particular mediante el programa de Ecología Táctica. En coordinación con vecinos de la zona, se acordaron labores de limpieza y barrido perimetral, además de revisar los permisos de recolección de residuos de los establecimientos comerciales cercanos.
Mendieta Rivera indicó que han sido los propios habitantes quienes se han acercado a la dependencia para buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones del lugar. Añadió que la intervención de estos espacios depende de la evaluación de cada caso y de las acciones que puedan realizarse para atender las necesidades de la zona.
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