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Ejecutivo debe más de 160 mdp a la UASLP

Por Rubén Pacheco

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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      Si bien el Gobierno del Estado afirmó que se administraría el presupuesto 2026 a través de doceavas -pagos divididos en los 12 meses del año-, en la actualidad existe un pasivo de más de 160 millones de pesos, expuso Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      "Ojalá eso se lo preguntaran a la Secretaría de Finanzas, al señor gobernador. Nosotros tenemos presupuestado un convenio que firmó Gobierno del Estado: 516 millones para el año. El señor gobernador el 18 de marzo, sino estoy en un error, dijo que el recurso iba a darse en doceavos", enfatizó.

      Sin embargo, hasta el momento el endeudamiento actualizado asciende a 161 millones 553 mil 192.27 pesos a la casa de estudios, según el informe de ministraciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

      El funcionario universitario confió que "pronto" se cumpla la promesa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consistente en cubrir todas las participaciones estatales con la casa de estudios potosina.

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      Advirtió que, si no se atienden los depósitos sucederá lo mismo del año pasado, donde la UASLP se mantuvo con angustias presupuestales que "se van a resolver" de último momento.

      "Nosotros queremos tener organización, planeación, porque ahorita necesitamos, no sé, hacer un arreglo en un edificio, una impermeabilización en la Huasteca, etcétera y el recurso se necesita hoy, no dentro de cuatro o cinco meses que nos den un chequesote ya muy grande", remarcó.

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