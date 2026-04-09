El Interapas trabaja en red de las Morelos

Personal operativo de Interapas llevó a cabo acciones de regulación en la red de agua potable para abastecer a habitantes de las colonias Morelos 1 y 2, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Con estos ajustes en el sistema, el organismo mantendrá el suministro en la zona mediante una programación de tandeo, tres días a la semana.

Las maniobras buscan optimizar el funcionamiento de la red y lograr una distribución más equilibrada del recurso, considerando las condiciones actuales de la infraestructura y la demanda en el sector.

El organismo realiza además, un análisis técnico de alternativas para fortalecer el servicio en la zona, entre ellas posibles interconexiones que permitan mejorar la eficiencia del suministro.

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