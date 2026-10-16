El tope a las rentas debe zonificarse, señala la AMPI

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El presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Neil Selene Castro, se pronunció para que el tope de rentas a la vivienda sea directamente proporcional con los niveles de necesidad, por el hecho de que la iniciativa que ahora se discute, pretende topar las rentas también en lugares que cuentan con mayor equipamiento y costos de operación de los fraccionamientos.

Dijo que se le hace muy buena iniciativa en el entendido de la preocupación por la gente de escasos recursos que no tiene para comprar una vivienda. Obviamente, se da el caso de que el arrendador trata de aumentar el monto de la renta, pero también se da el caso de que pudiera ser un incremento no justificado.

Dijo que se debe puntualizar sobre el sector de la necesidad, pero la iniciativa toma parejo el caso como si todas las viviendas estuvieran afectadas por la misma condición, es decir también la vivienda media o de una categoría más alta, por ejemplo las que se encuentran en privadas con algún equipamiento cuya operación necesita sortear costos.

Agregó que por ejemplo las amenidades no suben su precio según el monto de la inflación, sino en ocasiones llegan a costar a veces el doble, por la introducción de más servicios o por un equipo dañado que quizá hay que pagar.

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