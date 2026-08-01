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Sin denuncia, agresión vs. mujeres en SLP

Por cada 10 casos llevados a la FGR, diez permanecen ocultos, dice activista

Por Rubén Pacheco

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Sin denuncia, agresión vs. mujeres en SLP
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      Mientras el discurso oficialista de los diferentes niveles asegura que existe disminución de la violencia contra las mujeres, Elizabeth Rapp Saint Martín, directora general de Otra Oportunidad A.C., sostuvo que, por cada mujer que denuncia estos abusos, hay 10 que deciden no formalizarla.

      Elizabeth Rapp denuncia violencia contra mujeres

      La activista refirió en entrevista que las víctimas no han obtenido la fortaleza o seguridad para denunciar a sus agresores por el temor inminente que las maten.

      Argumentó que, al presentar la querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) inicia un camino que las puede derivar al refugio de la asociación civil, a fin de resguardarlas y prevenir la comisión de un feminicidio.

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      Protocolo de seguridad y apoyo a víctimas

      Rapp Saint Martín explicó que, de acuerdo con la situación de riesgo de cada persona, el protocolo de seguridad establece si procede el resguardo en el refugio, guardia y custodia u otra medida para garantizar la integridad de las víctimas.

      La entrevistada reconoció que, bien la FGE trabaja en la integración de las carpetas de investigación, existe insuficiencia de Ministerios Públicos, lo que implica tardanza en la judicialización de las causas penales.

      "Nosotros no podemos aseverar que ha bajado (la violencia contra las mujeres). Honestamente no lo creo. Si bien, era lo que yo comentaba hace un rato: por cada mujer que denuncia, hay 10 que no lo hacen", concluyó.

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