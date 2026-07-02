Regidor capitalino hace "campaña" con tinacos... en la Huasteca

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El regidor capitalino, Jorge Zavala López, ha encabezado la entrega de tinacos a bajo costo en distintas zonas del estado, los cuales portan su nombre o distintivos vinculados a su imagen pública. El caso más reciente se registró en la región Huasteca.

A través de sus redes sociales, el edil ha promovido desde mediados de 2025 un esquema mediante el cual familias pueden adquirir tinacos dentro de lo que denomina un "Programa de Captación de Agua".

En una publicación reciente, Zavala López informó mediante un video que fueron distribuidos más de 80 tinacos en la Huasteca potosina, aunque no precisó en qué municipios se realizó la entrega.

En las imágenes difundidas se observan diversos elementos gráficos impresos en los depósitos, entre ellos el eslogan "Somos Gente con la Gente" y una letra "G" en color amarillo colocada al centro.

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No obstante, en otras publicaciones los tinacos aparecen rotulados con el nombre del propio regidor. El artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda difundida por cualquier ente gubernamental debe tener carácter institucional e informativo, y no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.

Un análisis de las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook del funcionario muestra evidencias de esta práctica desde mediados de 2025, con entregas documentadas en colonias de la capital potosina como División del Norte y Villas del Ajusco así como en la delegación de Bocas.