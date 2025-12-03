Este lunes falleció el periodista Wilbert Patrón Uc, un reportero que durante décadas colaboró en diarios del centro del país, pero que debe su residencia en San Luis Potosí y a su amigo Raúl Gamboa Cantón, tierra donde técnicamente hacía trabajo todo el día.

En su larga carrera periodística, trabajó para diarios de San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz y Zacatecas. Fue ganador del premio al Mérito Periodístico 2020.

Era un periodista que llevó carrera académica, porque estudió la Licenciatura en Derecho y luego cursó su escuela de periodismo en la Carlos Septién García y a su vez, trabajó como guía con las nuevas generaciones de reporteros.

Realizó trabajo de curaduría y de investigación con el presbítero Rafael Montejano y Aguiñaga y entre sus aportaciones, formó parte del equipo investigador que encontró en un anticuario de la Ciudad de México, la cédula de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, robada previamente para su venta.

Finalmente fue traída de regreso durante el gobierno de Guillermo Fonseca Álvarez. Para Wilbert Patrón, el periodismo fue una tarea sin descanso, y en los altibajos, un reportero puede encontrar desde cuatro hasta 15 o 20 notas diarias y aceptó el reto, cumplió y dejó huella en el periodismo potosino.

Así lo recordaron Juan José Rodríguez y Efraín Álvarez Méndez. Su cuerpo fue velado en una funeraria privada, se le despidió con una misa en el templo de San Miguelito y tus restos reposan en un cementerio privado del norte de la ciudad.