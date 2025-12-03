logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falleció el periodista Wilbert Patrón

Colaboró para conocidos diarios de San Luis Potosí y el centro del país

Por Martín Rodríguez

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Falleció el periodista Wilbert Patrón

Este lunes falleció el periodista Wilbert Patrón Uc, un reportero que durante décadas colaboró en diarios del centro del país, pero que debe su residencia en San Luis Potosí y a su amigo Raúl Gamboa Cantón, tierra donde técnicamente hacía trabajo todo el día.

En su larga carrera periodística, trabajó para diarios de San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz y Zacatecas. Fue ganador del premio al Mérito Periodístico 2020.

Era un periodista que llevó carrera académica, porque estudió la Licenciatura en Derecho y luego cursó su escuela de periodismo en la Carlos Septién García y a su vez, trabajó como guía con las nuevas generaciones de reporteros. 

Realizó trabajo de curaduría y de investigación con el presbítero Rafael Montejano y Aguiñaga y entre sus aportaciones, formó parte del equipo investigador que encontró en un anticuario de la Ciudad de México, la cédula de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, robada previamente para su venta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente fue traída de regreso durante el gobierno de Guillermo Fonseca Álvarez. Para Wilbert Patrón, el periodismo fue una tarea sin descanso, y en los altibajos, un reportero puede encontrar desde cuatro hasta 15 o 20 notas diarias y aceptó el reto, cumplió y dejó huella en el periodismo potosino. 

Así lo recordaron  Juan José Rodríguez y Efraín Álvarez Méndez. Su cuerpo fue velado en una funeraria privada, se le despidió con una misa en el templo de San Miguelito y tus restos reposan en un cementerio privado del norte de la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pide M. Terán “piso parejo” para transporte de personal
Pide M. Terán “piso parejo” para transporte de personal

Pide M. Terán “piso parejo” para transporte de personal

SLP

Martín Rodríguez

Tras accidente mortal, líder transportista exige regularización de empresas

Aradillas respalda… al Congreso
Aradillas respalda… al Congreso

Aradillas respalda… al Congreso

SLP

Leonel Mora

Dice la presidente concejal de Pozos que el Legislativo puede evaluar desempeño municipal

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua
Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

SLP

Leonel Mora

Amplía el Congreso causales para practicar un aborto
Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

SLP

Ana Paula Vázquez