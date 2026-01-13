FGE pide a la SCT información sobre taxistas irregulares

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ha solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) información relacionada con hasta cinco casos de taxistas presuntamente involucrados en hechos irregulares, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria precisó que, aunque no existe un registro exacto del número total de operadores señalados por posibles delitos al cierre de 2025, la SCT tiene conocimiento de entre cuatro y cinco casos en los que la Fiscalía, ha requerido datos específicos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Martínez Acosta señaló que no todas las situaciones llegan de manera formal ante el Ministerio Público, por lo que consideró indispensable establecer un enlace permanente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de contar con información oportuna que permita actuar de manera inmediata y evitar que estas conductas se repitan.

Reconoció que las malas prácticas dentro del servicio de taxi representan una problemática relevante.

