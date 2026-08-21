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Abarrotan registro de líneas celulares

Ante suspensión de cuentas, potosinos acuden a sucursales de empresas de telefonía celular

Por Martín Rodríguez

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Abarrotan registro de líneas celulares
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      Cientos de potosinos formaban filas en los centros de atención telefónica de las compañías de telefonía celular para registrar sus líneas.

      Opiniones y críticas de usuarios sobre el registro obligatorio

      Usuarios de telefonía consideraron injusto que deban registrar una línea privada, cuando los datos no están seguros y mientras las personas que sí cometen actos delictivos no tienen restricciones.

      Evelyn, estudiante, advierte que el registro de líneas no debería proceder, porque los datos personales son sagrados y no pueden ser tomados para controlar con el pretexto de buscar a la gente que se porta mal.

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      Pablo Martínez refiere que el gobierno está haciendo toda esa suciedad de registrar los números para quedarse con los datos personales. Mientras esperaba en una fila larga en un centro de atención telefónica, dijo que tenía que dar de alta su número porque de lo contrario se quedaría incomunicado, pero advirtió que obligar al registro bajo amenaza y para que los datos terminen en manos de gente que los vende en mercados de la Ciudad de México, solo es una forma de favorecer a las personas que trafican con los datos personales de la gente.

      Impacto del registro en la comunidad potosina

      Mariano Niño Balderas, por su parte, aseguró que no está bien que nos exijan registrar las líneas para que cuenten con la base de datos, porque ya empiezan así a controlar todo el país y ahora solo faltaban los datos personales de los usuarios del teléfono para terminar de tener todo lo de la gente, y no por el afán de darle un buen uso.

      Las filas de gente que pide registrar su número, son típicas en las bases telefónicas operativas de todas las compañías consideradas en las medidas federales de control.

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