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Alertan riesgo de derrumbe en fincas antiguas de Pozos

Residentes exigen revisar inmuebles de adobe y obligar a sus propietarios a repararlos

Por Leonel Mora

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Alertan riesgo de derrumbe en fincas antiguas de Pozos
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       Algunas de las fincas más antiguas de Villa de Pozos o que están en condiciones de abandono siguen causando preocupación entre residentes de la cabecera municipal por el riesgo latente de derrumbe.

      Residentes locales piden que el gobierno municipal haga un censo detallado de este tipo de inmuebles y obligue a sus propietarios a hacer reparaciones o de plano a eliminarlas de manera controlada.

      Cualquier recorrido por las calles más céntricas de Pozos permite observar fincas construidas en su mayoría con adobe que presentan condiciones de dudosa estabilidad, pues en algunos casos los cimientos ya fueron carcomidos por el tiempo y por condiciones climáticas adversas.

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      Dependencias como Protección Civil Municipal y otras serían las encargadas de evaluar los inmuebles para dar respuesta a las solicitudes de la población en cuanto a riesgos de derrumbe que pueden afectar a peatones o incluso a propiedades contiguas que, a diferencia de las primeras, sí se hallan en buenas condiciones de mantenimiento.

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