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Habrá visita nocturna en los panteones

Por Samuel Moreno

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Habrá visita nocturna en los panteones
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      Las visitas nocturnas a los panteones municipales durante las celebraciones del Día de Muertos se han desarrollado sin mayores problemas de seguridad en los últimos dos años, periodo en el que no se han reportado incidentes relevantes por robos o daños a tumbas y lápidas, informó Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      El funcionario señaló que la apertura de los cementerios durante las 24 horas permitirá que las familias acudan también por la noche a visitar a sus difuntos, llevarles ofrendas y conservar las tradiciones. Destacó que los visitantes han respetado tanto los espacios funerarios como los alimentos y bebidas que dejan sobre las tumbas, sin que se haya detectado consumo generalizado de alcohol.

      Para las celebraciones de este año, el operativo comenzará el 30 de octubre y tendrá especial atención en el panteón de El Saucito, donde se mantendrá el acceso permanente. La SSPC coordina las acciones con Servicios Municipales para garantizar condiciones de seguridad durante las visitas.

      Villa Gutiérrez detalló que el dispositivo contempla presencia policial al interior y exterior de los cementerios, además de cierres viales el 1 y 2 de noviembre para facilitar la llegada de los visitantes y reducir riesgos en las inmediaciones.

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      Protección Civil también participará con un puesto de mando para brindar atención prehospitalaria ante posibles emergencias. El objetivo será mantener la vigilancia durante las jornadas, cuando las familias acudan a los panteones tanto de día como de noche para recordar a sus seres queridos.

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