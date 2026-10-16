Marcha personal de IMSS Bienestar

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Las manifestaciones de trabajadores del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí continuaron, ahora por parte del personal del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, así como del Hospital del Niño y la Mujer quienes realizaron una marcha pacífica hacia las oficinas del IMSS-Bienestar, para exigir respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones para el desempeño de sus funciones, además de señalar la importancia de garantizar una atención digna a la población.

IMSS-Bienestar manifestaciones San Luis Potosí

El contingente del Hospital General de Soledad se concentró en la lateral de la carretera a Matehuala y avenida Valentín Amador y avanzó por la lateral de la carretera a Matehuala en dirección al Distribuidor Vial Benito Juárez.

Entre sus principales demandas se encuentran el incremento salarial, la asignación de bases, la contratación de más personal, desde enfermería hasta camilleros, así como el abastecimiento de medicamentos, materiales e insumos necesarios para la atención hospitalaria.

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Personal médico exige mejores condiciones y recursos

Los manifestantes señalaron que la falta de personal y recursos, sumada a los bajos salarios y las condiciones laborales que enfrentan, dificulta el desempeño de sus actividades y la prestación de servicios médicos adecuados.

También pidieron sensibilidad ante sus exigencias y recordaron que durante la pandemia de Covid-19 continuaron trabajando bajo estas condiciones, expuestos a riesgos para su salud. Afirmaron que actualmente persisten las carencias de medicamentos, personal, insumos y equipo necesario para brindar atención adecuada a los pacientes.

La movilización del contingente se realizó por la avenida Salvador Nava Martínez con dirección a Coronel Romero, para posteriormente ingresar hacia la avenida Himno Nacional y llegar a las oficinas del IMSS-Bienestar, ubicadas detrás del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.