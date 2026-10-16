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Inician preparativos de Caravana Migrante

Por Leonel Mora

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Inician preparativos de Caravana Migrante
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      Para fortalecer la protección y el acompañamiento de miles de paisanos que regresan al país durante la temporada decembrina, Villa de Pozos fue sede del arranque de las mesas de trabajo rumbo a la Sexta Caravana Migrante Potosina 2026, un esfuerzo que reúne a autoridades federales, estatales y municipales, así como a representantes consulares.

      La concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas dijo que el municipio se suma a esta estrategia de coordinación que busca brindar un retorno seguro y ordenado a las y los connacionales que viajan desde Estados Unidos para reencontrarse con sus familias.

      La caravana está programada para el 20 de diciembre y contempla el acompañamiento de más de dos mil vehículos que partirán desde Brownsville, Texas, con destino a San Luis Potosí y otras entidades del país.

      El director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para apoyar tanto a los paisanos como a personas extranjeras que cruzan por territorio potosino, provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, como tema prioritario de 

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      la administración.

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