Inician preparativos de Caravana Migrante
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Para fortalecer la protección y el acompañamiento de miles de paisanos que regresan al país durante la temporada decembrina, Villa de Pozos fue sede del arranque de las mesas de trabajo rumbo a la Sexta Caravana Migrante Potosina 2026, un esfuerzo que reúne a autoridades federales, estatales y municipales, así como a representantes consulares.
La concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas dijo que el municipio se suma a esta estrategia de coordinación que busca brindar un retorno seguro y ordenado a las y los connacionales que viajan desde Estados Unidos para reencontrarse con sus familias.
La caravana está programada para el 20 de diciembre y contempla el acompañamiento de más de dos mil vehículos que partirán desde Brownsville, Texas, con destino a San Luis Potosí y otras entidades del país.
El director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para apoyar tanto a los paisanos como a personas extranjeras que cruzan por territorio potosino, provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, como tema prioritario de
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