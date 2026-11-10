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Carreteras, intransitables por inseguridad

Señala Salazar Soni que ramales limítrofes son un problema para las entidades

Por Martín Rodríguez

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Carreteras, intransitables por inseguridad
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      Las carreteras federales y estatales de México se volvieron intransitables, no por falta de movilidad, sino por la inseguridad que prevalece y que es más frecuente en los límites de estados de alta incidencia delictiva del crimen organizado, como sucede con Zacatecas y Tamaulipas, lo que está afectando directamente a las carreteras que llegan a San Luis Potosí, consideró el experto en seguridad Francisco Javier Salazar Soni.

      Impacto en el transporte y patrullaje

      Explicó que el nivel de riesgo afecta al transporte de carga, de pasajeros y turístico, porque las carreteras están en manos de operaciones criminales en ciertos tramos de cada vía.

      El especialista precisó que la atención se centra en el patrullaje estatal, pero existe un problema peor: el de la Guardia Nacional, que "parece que está perdida, porque casualmente a determinadas horas no se ve ninguna patrulla en las carreteras".

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      Propuestas para mejorar la seguridad vial

      El problema de los estados es el de los ramales, caminos vecinales o brechas que comunican a diversos municipios e incluso a otras entidades cercanas.

      Salazar Soni sugirió crear policías de caminos que mantengan condiciones de seguridad en el territorio y en los límites con otros estados, lo que permitiría conservar cuando menos una zona libre de delincuencia, ya que no es posible circular en las carreteras a partir de ciertas horas.

      El entrevistado informó que, con independencia de los acuerdos que celebran los estados, cada una tiene su propia problemática. No existe un protocolo a pesar de que tienen que lidiar de manera distinta con los delitos como el secuestro masivo de migrantes, un choque de ferrocarril o un accidente de grandes dimensiones.

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