Interapas repone drenaje sanitario en Sierra Leona

Para atender quejas ciudadanas, el Interapas comenzó la intervención sanitaria en la avenida Sierra Leona, entre Manuel J. Clouthier y Cordillera de los Andes, tras detectar un colapso en la red de drenaje ocasionado principalmente por desechos orgánicos.

El director general del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que previamente se realizaron desazolves y limpiezas en la zona, pero el diagnóstico técnico evidenció la necesidad de reponer un tramo de tubería para restablecer el correcto funcionamiento del sistema.

“Hemos identificado el colapso en la parte sur de Sierra Leona, lo que provoca que el flujo del agua no pueda seguir su curso y genere derrames en la zona baja”, explicó Hernández Delgadillo durante la supervisión de los trabajos. Actualmente se trabaja en la reposición de 85 metros de drenaje.

El funcionario municipal también supervisó la obra recientemente entregada en la calle Cumbres de Acutzingo, la cual, aseguró, opera de manera adecuada y ha mejorado el flujo de la red en ese sector.

Finalmente, desde el organismo reiteraron su compromiso de atender de manera oportuna la infraestructura sanitaria y continuar reforzando la red en distintos puntos de la Zona Metropolitana, para garantizar un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía.