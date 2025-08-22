JCV revisará recortes financieros a la UASLP

El diputado federal por San Luis Potosí, Juan Carlos Valladares Eichelmann, informó que revisará los recortes millonarios reportados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de que su rector, Alejandro Zermeño Guerra, denunciara la reducción de recursos ante legisladores federales.

Según las denuncias, los recortes ponen en riesgo la estabilidad financiera de las universidades públicas del estado y del país.

Valladares reconoció que no conoce con detalle los presupuestos educativos, pero destacó la urgencia de esclarecer la situación. “Creo que es un tema que inestabiliza en el tema de educación superior, pero espero que pronto se aclare y trabajaremos en ello porque es la forma del gobernador”, afirmó.

El legislador adelantó que se analizará la situación financiera para identificar dónde se han aplicado los ajustes y qué medidas se deben tomar para garantizar que los fondos lleguen a las universidades a tiempo. Recalcó que, en caso de faltantes, el gobierno del estado tendría la responsabilidad de atenderlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expertos y académicos han alertado que los recortes pueden afectar programas de investigación, becas y operaciones básicas de las universidades. Además, generan incertidumbre entre estudiantes y personal académico, quienes dependen de la estabilidad presupuestal para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Valladares mencionó que invertir en educación no debe verse como un gasto, sino como una herramienta clave para el desarrollo social y económico. Señaló que proyectos educativos bien dirigidos pueden fortalecer la competitividad de San Luis Potosí y formar ciudadanos capacitados, capaces de contribuir al crecimiento sostenido del estado.