Sólo amparado, buena atención del IMSS: Frinné Azuara

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Ante los juicios de amparo promovidos por derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí para reclamar atención médica, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, consideró que la población debe continuar recurriendo a este recurso legal para exigir que las instituciones cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud.

Frinné Azuara y la importancia de los juicios de amparo

De acuerdo con información expuesta ante la legisladora, 139 casos estuvieron relacionados directamente con actos u omisiones en la prestación de servicios médicos, como consultas, estudios, diagnósticos, medicamentos, procedimientos, cirugías, hospitalización y atención especializada.

La diputada señaló que la crisis de salud pública que enfrenta el país no terminará pronto, y atribuyó el escenario a la falta de recursos del Gobierno Federal. Advirtió que tanto el IMSS como el ISSSTE deben prepararse para atender con mayor rapidez a la población y evitar que las y los derechohabientes tengan que recurrir a demandas.

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Retrasos en cirugías y tratamientos para enfermedades crónicas

Azuara Yarzábal expresó su preocupación por las dilaciones en cirugías y tratamientos para enfermedades crónicas degenerativas y sostuvo que la reducción de recursos podría mantener a la salud entre las áreas más afectadas. "Desgraciadamente están llegando primero los funerales que la medicina, y eso es cruel e injusto para los mexicanos", declaró.

Sobre la situación en San Luis Potosí, la legisladora dijo confiar en que los 400 consultorios anunciados por el Gobierno del Estado en las cuatro regiones permitan ampliar la detección oportuna, la medicina preventiva y el seguimiento de padecimientos como diabetes, hipertensión y enfermedades renales, que generan complicaciones y una mayor mortalidad.