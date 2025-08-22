La Pila, sin condiciones para ser municipio: GLT

La diputada Jessica Gabriela López Torres se pronunció sobre la propuesta de convertir a La Pila en municipio independiente, y

aseguró que, hasta el momento, la delegación no cumple con los

requisitos establecidos por la Ley del Municipio Libre.

En entrevista, López Torres explicó que entre los criterios legales para la creación de un municipio se encuentra contar con al menos el 20 por ciento de firmas de las personas inscritas en el padrón

electoral, además de una población mínima de 20 mil habitantes. “La Pila tiene nueve mil, entonces ahí no está cumpliendo un requisito”,

indicó la morenista.

Asimismo, mencionó que es necesario que la nueva demarcación tenga solvencia económica para cubrir sus propios gastos, así como la opinión del Poder Ejecutivo y un análisis jurídico que determine la viabilidad y el beneficio real para las y los habitantes.

Sobre si esta propuesta podría estar motivada por intereses políticos o electorales, la legisladora dijo: “Prefiero no especular, tal vez es

alguna idea, pero prefiero no especular”, reiteró.