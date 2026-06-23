Llaman a no retirar tapas de coladeras

Durante la actual temporada de lluvias, el organismo operador Interapas advirtió que retirar las tapas de alcantarillas o pozos de visita para acelerar el desalojo del agua acumulada, puede generar problemas mayores en la red sanitaria de la zona metropolitana.

La dependencia explicó que, aunque algunas personas recurren a esta práctica para disminuir encharcamientos en calles y avenidas, al dejar abiertas las alcantarillas se facilita el ingreso de basura, ramas, piedras y otros desechos arrastrados por la corriente.

Estos residuos terminan acumulándose en las tuberías del drenaje sanitario, provocando taponamientos que afectan el funcionamiento de la infraestructura y complican el flujo adecuado de las aguas residuales.

De acuerdo con el organismo, las obstrucciones pueden derivar en brotes de aguas negras, además de afectaciones a viviendas, vialidades y otros espacios urbanos, especialmente durante periodos de lluvia intensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante esta situación, Interapas recomendó permitir que el agua pluvial siga su curso natural y reportar cualquier anomalía relacionada con drenajes o alcantarillas a través de los canales de atención del organismo. También insistió en la importancia de mantener limpias las calles y respetar la infraestructura sanitaria para reducir riesgos y evitar afectaciones durante la temporada de precipitaciones.