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Lloverá, pero ya no tanto: CEPC

Nueva titular del área reporta daños en carreteras

Por Rubén Pacheco

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Lloverá, pero ya no tanto: CEPC

Derivado de las fuertes lluvias suscitadas el pasado fin de semana en tres de cuatro regiones del estado, se registraron afectaciones en caminos, pero sin necesidad de evacuar personas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Precisó que se emitió un aviso preventivo para alertar a la ciudadanía de las zonas Altiplano, Media y Centro sobre el aumento de precipitaciones, pronóstico que se cumplió, sin embargo, no provocó población lesionada o daños en viviendas.

Ochoa Limón describió que los puntos más afectados se localizaron en los municipios de Catorce, Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Matehuala, pero al momento ya se trabaja en el restablecimiento de 

la movilidad.

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Recordó que la Coordinación Estatal recomendó el cierre al tránsito por el puente vehicular Sagrada Familia, en el municipio de Tanquián de Escobedo, debido al riesgo inminente de colapsar.

En entrevista, urgió a las y los presidentes municipales a mantener comunicación permanente con la CEPC, a fin de generar vínculos para una reacción más inmediata y eficaz en caso de cualquier contingencia. 

“La buena noticia para San Luis Potosí, es que los próximos días de esta semana no tendremos tanta lluvia como el fin de semana cuando sí tuvimos afectaciones, mayormente en caminos”, remató.

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