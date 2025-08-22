Logra la FGE proceso por discriminación

La reciente vinculación a proceso de Iván N., es la primera que logra en los años recientes por el delito de discriminación, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dicho procesamiento corresponde a la segregación que sufrió una mujer trans al solicitar una cotización para una intervención maxilofacial en una clínica ubicada al poniente de la capital, cometida presuntamente por un secretario que despachaba a los clientes, es decir, no el médico.

La fiscal general describió que, si bien el Ministerio Público cuenta con varias querellas iniciadas por ese ilícito, pocas se han judicializado porque la víctima presenta la denuncia, pero posteriormente ya no regresa.

“Sin embargo, la Fiscalía ha hecho el trabajo y la integración (de la carpeta de investigación). Estamos integrando algunas otras”, expuso la entrevistada.

En entrevista, subrayó que las causas penales no se centran contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI+), sino que abarcan a la población en general, por ejemplo, personas con discapacidad.

La discriminación en San Luis Potosí se castiga con seis meses a tres años de prisión, y multa de 60 a 300 días del valor de la unidad de medida de actualización (UMA), equivalente de 6 mil 788.4 a 33 mil 942 pesos, según el numeral 186 del Código Penal del Estado.