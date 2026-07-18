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Daños en inmuebles de 5 municipios tras sismo en Chiapas

Una migrante haitiana resultó lesionada en Tapachula tras lanzarse desde un tercer piso durante el sismo

Por El Universal

Julio 18, 2026 09:09 a.m.
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Daños en inmuebles de 5 municipios tras sismo en Chiapas
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      Más de diez horas después del sismo de 7.4 grados que se registró a las 08:48 horas de este viernes, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas dio a conocer un balance de los daños en edificios públicos y viviendas, que provocó el movimiento en Tuxtla, Tapachula, Mazatán y Ostuacán.

      Daños en viviendas y edificios públicos tras el sismo

      En Tuxtla, la capital de Chiapas, siete personas fueron atendidas por paramédicos al sufrir crisis nerviosa y dos personas más, "en otras regiones del estado", sin que se conozca los nombres de los municipios.

      En Tapachula nueve viviendas presentaron daños, así como seis edificios públicos, mientras en Suchiate, una escuela resultó con daños.

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      En el municipio de Mazatán, se registraron afectaciones en el edificio de la alcaldía y en una iglesia; dos instalaciones hospitalarias del IMSS en Jitotol y otra en el hospital de Ostuacán, resultaron con daños.

      Respuesta institucional y medidas de prevención

      La VII Región Militar mantiene una fuerza de mil 200 efectivos y 55 vehículos para trabajar de inmediato, "en caso de ser necesario, en cualquier punto de la geografía chiapaneca".

      La Secretaría de Protección Civil acusó a las "administraciones anteriores" del gobierno del estado de no haber invertido en infraestructura y "tecnología(s) adecuadas", aun cuando se sabe que "Chiapas es una entidad con alta actividad sísmica".

      Lo único con que se cuenta es el sistema multialerta, que consiste en "torres equipadas con altavoces y sensores que se activan al detectar un sismo, emitiendo una alarma sonora local en dichas estructuras".

      En un comunicado, la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que el año pasado iniciaron los trabajos en coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para conseguir "la incorporación formal de la entidad al proyecto del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (Sasmex)."

      En Tapachula, una migrante de origen haitiano resultó lesionada al momento del sismo, cuando entró en crisis nerviosa y se lanzó desde el tercer piso de un edificio.

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