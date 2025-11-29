No cobrar cuotas, impactaría a la UASLP: rector

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño, advirtió que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cobro de cuotas, podría convertirse en un precedente con impacto severo para la institución y para todas las universidades públicas del país, si no viene acompañada de los recursos federales que la propia ley exige.

Zermeño explicó que la Ley General de Educación Superior, aprobada en 2019 y operativa desde 2020, establece la gratuidad, pero aclara que esta solo puede implementarse con un presupuesto específico asignado por la federación. Señaló que garantizar la gratuidad en todas las universidades públicas, implicaría unos 14 mil millones de pesos anuales, monto que actualmente no existe.

“Mientras esos 14 mil millones no lleguen, el daño académico sería terrible. Si no podemos cobrar cuotas, tendríamos que empezar a cerrar cursos. Ya no podríamos pagar maestros por clase ni sostener laboratorios o crecimientos de aulas”, afirmó.