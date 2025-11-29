logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No cobrar cuotas, impactaría a la UASLP: rector

Implica cerrar cursos, no aperturar laboratorios, no expandir aulas y no pagar horas clase a maestros

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
No cobrar cuotas, impactaría a la UASLP: rector

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño, advirtió que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cobro de cuotas, podría convertirse en un precedente con impacto severo para la institución y para todas las universidades públicas del país, si no viene acompañada de los recursos federales que la propia ley exige.

Zermeño explicó que la Ley General de Educación Superior, aprobada en 2019 y operativa desde 2020, establece la gratuidad, pero aclara que esta solo puede implementarse con un presupuesto específico asignado por la federación. Señaló que garantizar la gratuidad en todas las universidades públicas, implicaría unos 14 mil millones de pesos anuales, monto que actualmente no existe.

“Mientras esos 14 mil millones no lleguen, el daño académico sería terrible. Si no podemos cobrar cuotas, tendríamos que empezar a cerrar cursos. Ya no podríamos pagar maestros por clase ni sostener laboratorios o crecimientos de aulas”, afirmó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP
Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos
Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

Patricia Aradillas Aradillas adelanta cambios en la dirección de Villa de Pozos.

Cambia de CEO BMW Group México
Cambia de CEO BMW Group México

Cambia de CEO BMW Group México

SLP

Martín Rodríguez

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales
Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

SLP

Ana Paula Vázquez

Justifica Sara Rocha Medina recursos extras para el 2026