No desaparecerá la CEGAIP, sólo se transformará: JGTS

Dice el secretario que analizan cómo evolucionará el organismo

Por Samuel Moreno

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
No desaparecerá la CEGAIP, sólo se transformará: JGTS

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) no desaparecerá ni quedará inactiva. Su relevo jurídico avanza y el Gobierno del Estado trabaja en el diseño del modelo que sustituirá formalmente al órgano garante, sin comprometer su autonomía operativa, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario explicó que la transformación está marcada por una exigencia constitucional que obliga a replantear la naturaleza administrativa de la Cegaip, siguiendo lineamientos similares a los aplicados en el ámbito federal. No obstante, subrayó que la prioridad es evitar cualquier retroceso en materia de transparencia.

“El tema de transparencia no puede quedar sin funcionalidad; sea cual sea el nombre o la estructura, debe existir y seguir operando”, sostuvo. Indicó que el plazo legal para concluir la transición aún permite un análisis técnico más profundo antes de elegir el formato definitivo.

De acuerdo con Torres Sánchez, existen tres rutas en evaluación: integrar las funciones del organismo a la Secretaría General de Gobierno, adscribirlo a la Contraloría General del Estado o convertirlo en un Organismo Público Descentralizado. Las dos primeras figuran como las alternativas con mayor tracción, aunque todavía no hay una definición.

El reto, apuntó, es diseñar un esquema que preserve la independencia en la resolución de recursos de revisión y solicitudes ciudadanas, pero que a la vez permita un manejo más eficiente de los recursos públicos sin generar suspicacias de subordinación directa al Ejecutivo.

